الجامعة العربية تدين مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على قانون يقيد حرية الآذان بالقدس .

القاهرة 14 فبراير2017 (وال) - أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول

العربية مصادقة لجنة التشريع التابعة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي على

الصيغة المعدلة لمشروع ما يسمى ب \"قانون المؤذن\" الذي يمنع حرية رفع

الآذان عبر مكبرات الصوت في المساجد بالقدس المحتلة وأراضي 48 .

وذكر بيان أصدره قطاع فلسطين بالجامعة العربية اليوم الثلاثاء أن

هذه الخطوة تمهيد لفتح الباب أمام \"الكنيست\" الاسرائيلي للمصادقة

النهائية على هذا القانون ليصبح قانونا ناجزا, وذلك في تعد جديد من قبل

سلطات الاحتلال على حرية العبادة في فلسطين عامة وفي مدينة القدس المحتلة

وفي تكريس لعنصرية الاحتلال.

وأوضح البيان أن مواصلة العدو الإسرائيلي القوة القائمة بالاحتلال

تشريع القوانين والتشريعات العنصرية, ومسه العلني بمشاعر المؤمنين, يكشف

الوجه الحقيقي لحكومة الاحتلال, واستهتارها بالأعراف والقوانين الدولية

التي تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية العبادة لكافة الأديان دون

تمييز أو إقصاء.

وحملت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية, في بيانها, العدو

الإسرائيلي (القوة القائمة بالاحتلال) المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا

القانون, وطالبت المجتمع الدولي \"بكافة هيئاته ومنظماته وعلى رأسها الأمم

المتحدة التحرك لإجبار الإسرائيليين على الانصياع إلى قرارات الشرعية

الدولية التي تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية لكافة الأديان\".