الجامعة العربية تدين مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على قانون يقيد حرية الآذان بالقدس .
الثلاثاء ، 14- 02- 2017 - 16:23:00
القاهرة 14 فبراير2017 (وال) - أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول \nالعربية مصادقة لجنة التشريع التابعة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي على \nالصيغة المعدلة لمشروع ما يسمى ب \"قانون المؤذن\" الذي يمنع حرية رفع \nالآذان عبر مكبرات الصوت في المساجد بالقدس المحتلة وأراضي 48 .\n وذكر بيان أصدره قطاع فلسطين بالجامعة العربية اليوم الثلاثاء أن\nهذه الخطوة تمهيد لفتح الباب أمام \"الكنيست\" الاسرائيلي للمصادقة \nالنهائية على هذا القانون ليصبح قانونا ناجزا, وذلك في تعد جديد من قبل \nسلطات الاحتلال على حرية العبادة في فلسطين عامة وفي مدينة القدس المحتلة\nوفي تكريس لعنصرية الاحتلال. \n وأوضح البيان أن مواصلة العدو الإسرائيلي القوة القائمة بالاحتلال\nتشريع القوانين والتشريعات العنصرية, ومسه العلني بمشاعر المؤمنين, يكشف \nالوجه الحقيقي لحكومة الاحتلال, واستهتارها بالأعراف والقوانين الدولية \nالتي تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية العبادة لكافة الأديان دون \nتمييز أو إقصاء. \n وحملت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية, في بيانها, العدو \nالإسرائيلي (القوة القائمة بالاحتلال) المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا \nالقانون, وطالبت المجتمع الدولي \"بكافة هيئاته ومنظماته وعلى رأسها الأمم\nالمتحدة التحرك لإجبار الإسرائيليين على الانصياع إلى قرارات الشرعية \nالدولية التي تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية لكافة الأديان\".