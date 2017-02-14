مقتل شخصين وإصابة أكثر من 30 آخرين جراء العاصفة الثلجية التي تجتاح شرقكندا.
الثلاثاء ، 14- 02- 2017 - 16:24:00
\nأوتاوا 14 فبراير 2017 (وال) - لقي شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب 34 \nآخرون جراء العاصفة الثلجية التي ضربت ثلاث مقاطعات في شرق كندا.\n وذكر الإعلام المحلي أن العاصفة أدت إلى مصرع شخصين وإصابة 34 \nشخصا في مقاطعة (نيوبرونزويك) بعد وصول سرعة الرياح إلى 120 كيلومترا في \nالساعة. \n كما تسببت العاصفة في إلغاء جميع رحلات الطيران في مطار \n(هاليفاكس) الدولي بمقاطعة (نوفاسكوتشيا) وانقطاع الكهرباء عن 13 ألف \nمنزل بالمقاطعة. \n وقد أصدرت وزارة البيئة الكندية بيانا حذرت فيه السكان من خطورة \nالعاصفة وطالبتهم بالبقاء في المنازل. \n ومن جهتها, دعت الشرطة الكندية سائقي الحافلات إلى توخي أقصى \nدرجات الحذر بسبب الثلوج وشدة الرياح وقوتها والتي أدت إلى إغلاق العديد \nمن الطرق السريعة.