مقتل شخصين وإصابة أكثر من 30 آخرين جراء العاصفة الثلجية التي تجتاح شرقكندا.



أوتاوا 14 فبراير 2017 (وال) - لقي شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب 34

آخرون جراء العاصفة الثلجية التي ضربت ثلاث مقاطعات في شرق كندا.

وذكر الإعلام المحلي أن العاصفة أدت إلى مصرع شخصين وإصابة 34

شخصا في مقاطعة (نيوبرونزويك) بعد وصول سرعة الرياح إلى 120 كيلومترا في

الساعة.

كما تسببت العاصفة في إلغاء جميع رحلات الطيران في مطار

(هاليفاكس) الدولي بمقاطعة (نوفاسكوتشيا) وانقطاع الكهرباء عن 13 ألف

منزل بالمقاطعة.

وقد أصدرت وزارة البيئة الكندية بيانا حذرت فيه السكان من خطورة

العاصفة وطالبتهم بالبقاء في المنازل.

ومن جهتها, دعت الشرطة الكندية سائقي الحافلات إلى توخي أقصى

درجات الحذر بسبب الثلوج وشدة الرياح وقوتها والتي أدت إلى إغلاق العديد

من الطرق السريعة.