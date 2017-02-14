الولايات المتحدة سترسل "قدرات استراتيجية" إلى تدريباتها العسكرية مع كوريا الجنوبية الشهر القادم.

سيول 14 فبراير 2017(وال)- تعتزم الولايات المتحدة ارسال "قدرات استراتيجية" إلى التدريبات العسكرية المشتركة لها مع كوريا الجنوبية الشهر القادم, حسبما افاد مصدر مطلع في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء. وقال مصدر عسكري ان الجانبين اتفقا على إرسال القدرات الأمريكية "مثل مقاتلات الشبح من طراز "اف-22" وغواصة تعمل بالطاقة النووية", إلى تدريبات الحل الرئيسي "كي رزولف" وفرخ النسر "فو ايجل" في مارس المقبل. وفي تقرير للبرلمانين, قالت وزارة الدفاع في سيول "نجري محادثات مع الولايات المتحدة لتحديد حجم القدرات الاستراتيجية الأمريكية التي يتم نشرها وما سوف يتم كشفه لوسائل الإعلام المحلية". وأضافت الوزارة "أن هذه الخطوة تظهر الجاهزية التامة للحلفاء والقدرات القتالية الكاملة ضد التهديدات النووية والصاروخية المتطورة لكوريا الشمالية في أكبر مناورات مشتركة على الإطلاق". يذكر أن كوريا الشمالية كانت قد اختبرت يوم أمس الأول إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى تم تطويره حديثا.