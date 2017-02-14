القمة العالمية الخامسة للحكومات :التكنولوجيا وتمكين الشباب تحقق لدول أفريقيا قفزات تنموية هائلة.



دبي 14 فبراير 2017 (واج)- أكد مشاركون أفارقة في القمة العالمية

الخامسة للحكومات بدبي (الامارات) على امكانية الدول النامية التي لا

تمتلك بنية تحتية متطورة, أن \"ترتقي إلى أعلى سلم التنمية , وأن تبرز

كدول رائدة في حال ما ركزت على المنهجيات والأنظمة والتقنيات المناسبة مع

احتياجاتها كالاستثمار في فئة الشباب والاعتماد على التكنولوجيا

المتطورة.

جاء ذلك خلال جلسة \"القفزات التنموية المبتكرة في التجربة

الأفريقية\" في إطار اشغال القمة العالمية الخامسة للحكومات المنعقدة

بدبي حاليا, والتي شهدت مشاركة كل من الرئيس الغيني ألفا كوندي و نائب

الرئيس الغاني ومحمودو بوميا.

وتطرق المشاركون في الجلسة, الى المنافع المرتبطة بتنمية القارة

الأفريقية, سبل تعزيزها , لضمان تنافسية القارة حول العالم.

وقال الرئيس الغيني في معرض تعليقه على الموضوع, \"تكمن التحديات

التي تواجه القارة الأفريقية في ثلاثة أمور هي ,الطاقة والبيئة والبنية

التحتية. لاشك أن الدول الأفريقية حققت تقدما ملحوظا في العديد من

المجالات, وأنا متفائل على الرغم من النظرة العامة التشاؤمية حيال

القارة خلال الأعوام القليلة الماضية\".

واضاف موندي \"لقد كانت قمة الاتحاد الأفريقي مهمة جدا في تعزيز

روح المسؤولية لدى المواطنين الأفارقة. يجب علينا أن نطور البنية

التحتية, وأن نعزز التجارة بين دول القارة, وأن نخلق فرص العمل في قطاعات

الطاقة والبنية التحتية للشباب, وأن نكون مستعدين للثورة الصناعية

الرابعة\".

يذكر أن القمة العالمية للحكومات التي ستختتم اشغال اليوم

استقطبت أكثر من 4000 شخصية إقليمية وعالمية لاكثر من 138 دولة, ممثلين

لحكومات ومنظمات عالمية وهيئات القطاعين العام والخاص وصناع القرار ورواد

الأعمال و أكاديميين وطلبة الجامعات ومبتكرين.