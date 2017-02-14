منظمة التحرير الفلسطينية تقرر التوجه إلى مجلس الأمن لمواجهة الاستيطان الإسرائيلي.

رام الله (الضفة الغربية) 14 فبراير 2017 (وال)- قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لمطالبته بتحمل مسؤوليته في مواجهة الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت اللجنة في بيان صدر عن اللجنة عقب اجتماع لها ترأسه الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الثلاثاء "انها في ضوء التوسع والبناء الاستيطاني الإسرائيلي وفي ضوء تحدي سلطات الاحتلال لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334, قررت التوجه إلى مجلس الأمن الدولي, ومطالبته بتحمل مسؤولياته في حماية قراراته ودفع سلطات الاحتلال إلى الامتثال لها'. وأكدت اللجنة تفعيل كل الآليات لمواجهة الاستيطان الإسرائيلي بما فيها دعوة المجلس القضائي في المحكمة الجنائية الدولية إلى ضرورة فتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين بشكل فوري. وكانت فلسطين قد طلبت منذ ما يزيد عن عامين من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق رسميا في جرائم الاحتلال خلال اعتداءه العسكري الأخير على قطاع غزة عام 2014, إلى جانب التحقيق في الاستيطان, واعتقال فلسطينيين, إلا أن المحكمة تقول انها لاتزال تجري دراسة أولية بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية, لتحدد ما إذا كانت هناك ممارسات ترقى الى جرائم الحرب قبل أن تبدأ تحقيقا رسميا في الاتهامات الفلسطينية.