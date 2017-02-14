الشروع في تحوير وصيانة مركز الكلى زوارة .



زوارة 14 فبراير 2017 ( وال ) - شرعت بلدية زوارة وبإشراف مكتب

المشروعات في أعمال المرحلة الأولى لتحوير وصيانة مركز الكلى زوارة .

وبحسب صفحة المجلس على شبكة الانترنت - فإن الشركة يتوقع أن تنهي

أعمال الصيانة والتحوير خلال شهر ونصف ، مشيرة بأن المركز بعد أعمال

التحوير والصيانة المستهدفة سيستوعب أكثر من ثلاثين حالة لمرضى الكلى .

وأوضحت بأن أعمال التحوير والصيانة لمبنى المجلس المحلي سابقاً ستكون

بمواصفات طبية خاصة وبما يناسب أن يكون مركز لعلاج الكلى الجديد نظراً

لما يعانيه المركز الحالي كونه لا يسمح بتوفير الخدمات الطبية اللازمة

للمرضى كما يجب .



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