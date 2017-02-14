الشروع في تحوير وصيانة مركز الكلى زوارة .الثلاثاء ، 14-02-2017 - 15:31:00

الشروع في تحوير وصيانة مركز الكلى زوارة .\n زوارة 14 فبراير 2017 ( وال ) - شرعت بلدية زوارة وبإشراف مكتب \nالمشروعات في أعمال المرحلة الأولى لتحوير وصيانة مركز الكلى زوارة . \n وبحسب صفحة المجلس على شبكة الانترنت - فإن الشركة يتوقع أن تنهي \nأعمال الصيانة والتحوير خلال شهر ونصف ، مشيرة بأن المركز بعد أعمال \nالتحوير والصيانة المستهدفة سيستوعب أكثر من ثلاثين حالة لمرضى الكلى . \n وأوضحت بأن أعمال التحوير والصيانة لمبنى المجلس المحلي سابقاً ستكون \nبمواصفات طبية خاصة وبما يناسب أن يكون مركز لعلاج الكلى الجديد نظراً \nلما يعانيه المركز الحالي كونه لا يسمح بتوفير الخدمات الطبية اللازمة \nللمرضى كما يجب . \n\n...( وال )...

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