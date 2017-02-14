الأمين العام للناتو يطالب بضرورة زيادة النفقات الدفاعية للحلف .



بروسكيل 14 فبراير 2017 (وال) - طالب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي \"

الناتو \" , ينس ستولتنبرغ , اليوم الثلاثاء , بضرورة زيادة النفقات

الدفاعية للحلف .

ونقلت مصادر إعلامية عن \" ستولتنبرغ \" قوله أن زيادة نفقات حلف الناتو

يعد أولوية , داعيا الدول الأعضاء إلى مواصلة الجهود التي سجلت في هذا

المجال خلال العام الماضي 2016 .

وكشف \" ستولتنبرغ \" في هذا الصدد عن زيادة نسبتها ( 3.8 ) بالمائة في

2016 في نفقات الدفاع للدول الأوروبية الأعضاء وكندا .

وأشار \" ستولتنبرغ \" خلال استقباله للمرة الأولى في مقر الحلف في

بروكسل وزير الخارجية الأمريكي الجديد \" جيمس ماتيس \" إلى أنه من الضروري

النجاح على هذا الصعيد , مؤكدا على أهمية بذل مزيد من الجهود لزيادة

النفقات .

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