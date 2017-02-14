الأمين العام للناتو يطالب بضرورة زيادة النفقات الدفاعية للحلف .
الثلاثاء ، 14- 02- 2017 - 15:20:00
\nبروسكيل 14 فبراير 2017 (وال) - طالب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي \" \nالناتو \" , ينس ستولتنبرغ , اليوم الثلاثاء , بضرورة زيادة النفقات \nالدفاعية للحلف .\n ونقلت مصادر إعلامية عن \" ستولتنبرغ \" قوله أن زيادة نفقات حلف الناتو \nيعد أولوية , داعيا الدول الأعضاء إلى مواصلة الجهود التي سجلت في هذا \nالمجال خلال العام الماضي 2016 . \n وكشف \" ستولتنبرغ \" في هذا الصدد عن زيادة نسبتها ( 3.8 ) بالمائة في \n2016 في نفقات الدفاع للدول الأوروبية الأعضاء وكندا . \n وأشار \" ستولتنبرغ \" خلال استقباله للمرة الأولى في مقر الحلف في \nبروكسل وزير الخارجية الأمريكي الجديد \" جيمس ماتيس \" إلى أنه من الضروري\nالنجاح على هذا الصعيد , مؤكدا على أهمية بذل مزيد من الجهود لزيادة \nالنفقات .\n ...( وال )...