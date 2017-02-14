عميد بلدية زليتن يدعو وزارة الداخلية لإكمال عقد تركيب كاميرات المراقبة بالبلدية.

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زليتن 14 فبراير 2017 ( وال )- أكد عميد بلدية زليتن أن الشركة المنفذة \

لمشروع تركيب كاميرات المراقبة بالبلدية باشرت الأعمال الفنية المبدئية \

.. داعيا وزارة الداخلية إلى إستكمال الإجراءات لتنفيذ عقد التركيب .\

وأشار عميد البلدية في تصريح له إلى أن المجلس البلدي تكفل بمصاريف تجهيز\

ست محطات للمراقبة في انتظار إستكمال باقي الإجراءات لاستيراد الكاميرات \

وتركيبها.\

يشار إلى أن المجلس البلدي زليتن إعتمد مشروع تنفيذ كاميرات مراقبة \

بمناطق البلدية نهاية عام 2014 .\

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