عميد بلدية زليتن يدعو وزارة الداخلية لإكمال عقد تركيب كاميرات المراقبة بالبلدية.
الثلاثاء ، 14- 02- 2017 - 14:56:00
\\nزليتن 14 فبراير 2017 ( وال )- أكد عميد بلدية زليتن أن الشركة المنفذة \\nلمشروع تركيب كاميرات المراقبة بالبلدية باشرت الأعمال الفنية المبدئية \\n.. داعيا وزارة الداخلية إلى إستكمال الإجراءات لتنفيذ عقد التركيب .\\nوأشار عميد البلدية في تصريح له إلى أن المجلس البلدي تكفل بمصاريف تجهيز\\nست محطات للمراقبة في انتظار إستكمال باقي الإجراءات لاستيراد الكاميرات \\nوتركيبها.\\nيشار إلى أن المجلس البلدي زليتن إعتمد مشروع تنفيذ كاميرات مراقبة \\nبمناطق البلدية نهاية عام 2014 .\\n \\n ..( وال )..