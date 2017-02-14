مختارو خمسة محلات ببلدية زليتن يؤدون القسم القانوني أمام المجلس البلدي اليوم .
الثلاثاء ، 14- 02- 2017 - 14:54:00
\nزليتن 14 فبراير 2017 ( وال ) - أدى مختارو خمسة محلات ببلدية زليتن \nاليوم الثلاثاء القَسم القانوني أمام المجلس البلدي.\nوسبق أدى القسم القانوني بحسب موقع المجلس على شبكة الانترنت - كلمة \nلوكيل الديوان المهندس \" عمر البربار \" أكدت على أهمية دور مختاري \nالمحلات في تسيير أمور المواطنين وتسهيل تقديم الخدمات لهم ، لافتا إلى \nأن مختاري المحلات وفق القرارات والقوانين يعتبرون الداعم والرافد \nالحقيقي لعمل المجلس البلدي وخير عون لهم في أداء المهام.\nوتقدم مختارو خمسة محلات لأداء القسم القانوني امام عضو المجلس البلدي \nالدكتور \" عبدالسلام عصمان \" ووكيل ديوان البلدية المهندس \" عمر البربار \n\" وهم \" جمعة رجب المحروق \" عن الدافنية الشمالية و\" عبدالسلام سالم علي \n\" عن محلة ماجر الشمالية و\" سالم علي غليليب \" عن محلة الجهاد و\" إبراهيم\nمحمد عثمان \" عن محلة القاعة الغربية و\" محمد بشير ميلاد \" عن محلة \nالقاعة الشرقية.\nيشار أن وزارة الحكم المحلي اعتمدت ( 39 ) محلة ببلدية زليتن تم تكليف \nمختاري عدد من المحلات فيما سبق عن طريق المجلس البلدي وجاري تكليف \nالبقية .\n \n ...( وال )...