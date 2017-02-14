مختارو خمسة محلات ببلدية زليتن يؤدون القسم القانوني أمام المجلس البلدي اليوم .



زليتن 14 فبراير 2017 ( وال ) - أدى مختارو خمسة محلات ببلدية زليتن

اليوم الثلاثاء القَسم القانوني أمام المجلس البلدي.

وسبق أدى القسم القانوني بحسب موقع المجلس على شبكة الانترنت - كلمة

لوكيل الديوان المهندس \" عمر البربار \" أكدت على أهمية دور مختاري

المحلات في تسيير أمور المواطنين وتسهيل تقديم الخدمات لهم ، لافتا إلى

أن مختاري المحلات وفق القرارات والقوانين يعتبرون الداعم والرافد

الحقيقي لعمل المجلس البلدي وخير عون لهم في أداء المهام.

وتقدم مختارو خمسة محلات لأداء القسم القانوني امام عضو المجلس البلدي

الدكتور \" عبدالسلام عصمان \" ووكيل ديوان البلدية المهندس \" عمر البربار

\" وهم \" جمعة رجب المحروق \" عن الدافنية الشمالية و\" عبدالسلام سالم علي

\" عن محلة ماجر الشمالية و\" سالم علي غليليب \" عن محلة الجهاد و\" إبراهيم

محمد عثمان \" عن محلة القاعة الغربية و\" محمد بشير ميلاد \" عن محلة

القاعة الشرقية.

يشار أن وزارة الحكم المحلي اعتمدت ( 39 ) محلة ببلدية زليتن تم تكليف

مختاري عدد من المحلات فيما سبق عن طريق المجلس البلدي وجاري تكليف

البقية .



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