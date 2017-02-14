اجتماع لمكتب شؤون العلاج بوزارة الصحة بحكومة الوفاق.



طرابلس 14 فبراير 2017 (وال) - خصص الاجتماع الذي عقده مكتب شؤون العلاج

بوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني لمناقشة عدد من المواضيع التي تدخل

ضمن اختصاصاته والتي من بينها توطين العلاج ووضع خطة قصيرة المدى لعلاج

اطفال القلب .

كما تناول الاجتماع الذي ضم كلاً من مدير المكتب الدكتور \" الصديق غيث

القحماصي \" ، ورئيس اللجنة العليا للعلاج الدكتور\" عبد الحكيم ابوعائشة \"

والموظفين بالمكتب كيفية التواصل مع مركز طرابلس الطبي لإيجاد آلية

لتوفير ادوية العلاج الكيمائي في اقرب وقت ، وتفعيل المنظومة الالكترونية

الخاصة بتسجيل وتقديم ملفات المرضى للجنة العلاج .

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