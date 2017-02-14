اجتماع لمكتب شؤون العلاج بوزارة الصحة بحكومة الوفاق.
الثلاثاء ، 14- 02- 2017 - 14:34:00
\nطرابلس 14 فبراير 2017 (وال) - خصص الاجتماع الذي عقده مكتب شؤون العلاج\nبوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني لمناقشة عدد من المواضيع التي تدخل \nضمن اختصاصاته والتي من بينها توطين العلاج ووضع خطة قصيرة المدى لعلاج \nاطفال القلب .\n كما تناول الاجتماع الذي ضم كلاً من مدير المكتب الدكتور \" الصديق غيث\nالقحماصي \" ، ورئيس اللجنة العليا للعلاج الدكتور\" عبد الحكيم ابوعائشة \"\nوالموظفين بالمكتب كيفية التواصل مع مركز طرابلس الطبي لإيجاد آلية \nلتوفير ادوية العلاج الكيمائي في اقرب وقت ، وتفعيل المنظومة الالكترونية\nالخاصة بتسجيل وتقديم ملفات المرضى للجنة العلاج .\n ..(وال)..