هيئة مكافحة الفساد وصندوق موازنة الاسعار يبحثان آليات عمل وضوابط الصندوق .الثلاثاء ، 14-02-2017 - 14:11:00

طرابلس 14 فبراير 2017 ( وال ) - عقد امس بطرابلس اجتماع موسع ضم رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد " نعمان الشيخ " ورئيس صندوق موازنة الأسعار" جمال الشيباني" وبحضور مدير إدارة متابعة القطاع الخاص بالهيئة الوطنية "محمد جمعة" . وخصص الاجتماع الذي اقيم بمقر الهيئة ، لمناقشة آليات عمل وضوابط الصندوق تفاديا لأي اختراقات وبحث الاليات التي وضعها صندوق موازنة الاسعار بشأن توفير السلة الغذائية لكافة الليبيين وفقا للقرار الصادر بهذا الخصوص. وتم التأكيد ، على متابعة القطاع الخاص والشركات الموردة لتقليل أي انحرافات قد تحدث اثناء توريد السلع الغذائية، وكذلك مناقشة إضافة بعض السلع للسلة الغذائية ومنها حليب الاطفال. ..(وال)..

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