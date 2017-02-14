مركز تنمية الصادرات ينظم ورشة عمل ضمن استعداداته للمعرض الدولي الثاني للصناعات التقليدية.

طرابلس 14 فبراير 2017 (وال)- نظم مركز تنمية الصادرات التابع لوزارة الاقتصاد صباح اليوم بطرابلس ورشة عمل بعنوان "الصناعات التقليدية آفاق مستقبلية ". وتأتي اقامة هذه الورشة ضمن استعدادات المركز لتنظيم الدورة الثانية للمعرض الدولي للصناعات التقليدية ، وجائزة ليبيا الدولية الثانية للصناعات التقليدية 2017 . وتهدف الورشة التي اقيمت برعاية وزارة الاقتصاد وشركة جسر التواصل لتجهيز المعارض ، الى ابراز الهوية الليبية والحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري وايجاد سبل تسويق وترويج الصناعات التقليدية في الاسواق العالمية بالاضافة الى العمل من اجل الرقي والمحافظة على منتجات الصناعات التقليدية بجميع انواعها ، وامكانية دعم الشركات والتعريف بهم في المحافل الدولية. وشارك في الورشة كل من الهيئة العامة للسياحة وقسم الدراسات السياحية بكلية الآداب جامعة طرابلس ومدرسة الفنون والصنائع والمركز الوطني للمواصفات القياسية ، بتقديم العديد من الأوراق البحثية تمثلت في تشجيع وتطوير الصناعات التقليدية وحجم واردات الصناعات التقليدية في الاسواق العالمية واهمية اعداد المواصفات القياسية . كما تخللت الورشة عرض مرئي للمعرض الدولي الأول للصناعات التقليدية 2015 . ..(وال)..