تعيين الدبلوماسية تهمينا جانجوا وزيرة لخارجية باكستان.
الثلاثاء ، 14- 02- 2017 - 12:05:00
\n\nإسلام آباد 14 فبراير 2017 ( وال) - عين رئيس الوزراء الباكستاني نواز \nشريف, أمس الإثنين, الدبلوماسية تهمينا جانجوا, وزيرة لخارجية باكستان. \n وتخلف السياسية المتخصصة في الدبلوماسية متعددة الأطراف, عزيز \nتشودري الذي تم تعيينه وزيرا للخارجية الباكستانية في سنة 2013 خلفا \nلجليل عباس جيلاني.\n ونقل الإعلام الباكستان عن بيان لوزارة الخارجية الباكستانية أن \n\"جانجوا شغلت منصب سفيرة إسلام آباد لدى منظمة الأمم المتحدة في جنيف \nوتقلدت بعد ذلك منصب سفيرة باكستان في روما خلال الفترة ما بين ديسمبر \n2011 وأكتوبر 2015, كما شغلت عددا من المناصب والمهمات الدبلوماسية \nوالسياسية, من أبرزها تولي مهام بعثة باكستان لدى الأمم المتحدة \nبنيويورك\". \n وتعد جانجوا, التي ولجت السلك الدبلوماسي للمرة الأولى في سنة \n1984, أول سيدة في باكستان تشغل هذا المنصب السيادي. \n ...0 وال 9 ...