تعيين الدبلوماسية تهمينا جانجوا وزيرة لخارجية باكستان.





إسلام آباد 14 فبراير 2017 ( وال) - عين رئيس الوزراء الباكستاني نواز

شريف, أمس الإثنين, الدبلوماسية تهمينا جانجوا, وزيرة لخارجية باكستان.

وتخلف السياسية المتخصصة في الدبلوماسية متعددة الأطراف, عزيز

تشودري الذي تم تعيينه وزيرا للخارجية الباكستانية في سنة 2013 خلفا

لجليل عباس جيلاني.

ونقل الإعلام الباكستان عن بيان لوزارة الخارجية الباكستانية أن

\"جانجوا شغلت منصب سفيرة إسلام آباد لدى منظمة الأمم المتحدة في جنيف

وتقلدت بعد ذلك منصب سفيرة باكستان في روما خلال الفترة ما بين ديسمبر

2011 وأكتوبر 2015, كما شغلت عددا من المناصب والمهمات الدبلوماسية

والسياسية, من أبرزها تولي مهام بعثة باكستان لدى الأمم المتحدة

بنيويورك\".

وتعد جانجوا, التي ولجت السلك الدبلوماسي للمرة الأولى في سنة

1984, أول سيدة في باكستان تشغل هذا المنصب السيادي.

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