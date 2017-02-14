امريكا تفرض عقوبات على نائب رئيس فنزويلا لمزاعم حول الاتجار بالمخدرات.

واشنطن 14 فبراير 2017 (وال)- فرضت الولايات المتحدة الامريكية عقوبات على نائب الرئيس الفنزويلي طارق العيسمي بناء على مزاعم حول الاتجار بالمخدرات. وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية على قائمتها السوداء أيضا سامارك خوسيه لوبيز وهو مواطن فنزويلي في الولايات المتحدة باعتباره الواجهة الأساسية للعيسمي. وقال البيان للوزرارة امس إن "أية أصول قد يملكها العيسمي ولوبيز في إطار الولاية القضائية الأمريكية قد تم تجميدها وكذلك حظر المواطنين الأمريكيين بصفة عامة من إجراء أي تعاملات تجارية معهما". و قال جون سميث وهو مسؤول بارز في وزارة الخزانة إن هذا الإجراء "جاء تتويجا لتحقيق استمر عدة سنوات في إطار قانون (كينغبين) لاستهداف تجار مخدرات كبار في فنزويلا ويدل على أن السلطة والنفوذ لا تحمي أولئك الذين انخرطوا في هذه الأنشطة غير المشروعة". وتم تعيين العيسمي في منصب نائب الرئيس التنفيذي لفنزويلا في شهر يناير 2017 وسبق أن شغل منصب حاكم ولاية أراغوا ووزيرالداخلية والعدل في فنزويلا. ... وال ....