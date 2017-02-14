النفط مستقر بفعل تخفيضات الإنتاج بقيادة أوبك لكن السوق تتحرك في نطاق ضيق.
الثلاثاء ، 14- 02- 2017 - 11:36:00
\n \nسنغافورة 14 فبراير 2017 ( وال ) - استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء \nبدعم من الجهود التي تقودها منظمة أوبك لتقليص الإنتاج بينما أدى ارتفاع \nإنتاج آخرين إلى بقاء عقود الخام الآجلة في النطاق الضيق الذي تتحرك فيه \nمنذ بداية العام.\n وبحلول الساعة 0638 بتوقيت جرينتش جرى تداول العقود الآجلة لخام \nالقياس العالمي مزيج برنت عند 55.63 دولار للبرميل بارتفاع قدره أربعة \nسنتات عن سعر آخر تسوية.\nوارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات إلى \n52.97 دولار للبرميل.\nويأتي هذا بعد انخفاض الأسعار اثنين بالمئة في الجلسة السابقة. ويتحرك \nالخامان في نطاق خمسة دولارات منذ بداية هذا العام.\nواتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون من بينهم \nروسيا على تقليص الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من\n2017 في مسعى لكبح تخمة المعروض في أسواق النفط العالمية.