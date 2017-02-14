نادي الانتصار يُكرّم شخصيات من الرّعيل الأوّل للنادى .

بنغازى 14 فبراير 2017 ( وال ) - قام مؤسسون وإداريون ورواد نادي الانتصار بمنطقة الفايدية - شرق البيضاء - بتكريم بعض الشخصيات بالنادي التي كان لها الأثر الطيب في الجانب الرياضي والثقافي والاجتماعي ، بمنحهم شهادات التقدير . وانتقلت إدارة النادي إلى بيوت الآباء المؤسسين : الحاج يونس عيسى زايد مؤسس ورياضي وإداري ، والحاج ميكائيل حسين أدريس رياضي وإداري ، وجاد لله محمد العلام عمل في الجانب المسرحي والجانب الاجتماعي ، ونوري مصطفى عبدالقادر إداري فريق ومالي، ومؤمن عثمان حامد رياضي ومدرب . الجدير بالذكر أن نادي الانتصار تأسس عام 1964 ويعد من أفضل الأندية بالدرجة الثانية، ولعب في الدرجة الأولى لعام واحد سنة 1996 - 1997 . ...(وال بنغازى)...