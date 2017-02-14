شركةُ البريقة لتسويق النّفط والغاز تعلنُ جدول مواعيد توزيع الغاز ببنغازي .

بنغازي 14 فبراير 2017 ( وال ) - أعلنت المكتب الإعلامي بشركة البريقة لتسويق النفط والغاز أمس الإثنين، عن جدول مواعيد لتوزيع الغاز في المناطق الوسطى والشرقية بدء من اليوم الثلاثاء في مدينة بنغازي . وأوضح المكتب أن الكشف يتضمن طلبيات موزعي غاز الطهو المقرر تنفيذه ، حسبما أعدته إدارة المبيعات في الشركة ، والتي يبلغ عددها "3920" أسطوانة ، سيتم توزيعها على "13" مراكز للتوزيع داخل بنغازي . ...(وال بنغازى)...