شركةُ البريقة لتسويق النّفط والغاز تعلنُ جدول مواعيد توزيع الغاز ببنغازي .الثلاثاء ، 14-02-2017 - 11:26:00

بنغازي 14 فبراير 2017 ( وال ) - أعلنت المكتب الإعلامي بشركة البريقة لتسويق النفط والغاز أمس الإثنين، عن جدول مواعيد لتوزيع الغاز في المناطق الوسطى والشرقية بدء من اليوم الثلاثاء في مدينة بنغازي . وأوضح المكتب أن الكشف يتضمن طلبيات موزعي غاز الطهو المقرر تنفيذه ، حسبما أعدته إدارة المبيعات في الشركة ، والتي يبلغ عددها "3920" أسطوانة ، سيتم توزيعها على "13" مراكز للتوزيع داخل بنغازي . ...(وال بنغازى)...

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