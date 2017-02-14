قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 17 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس.الثلاثاء ، 14-02-2017 - 11:07:00

رام الله 14 فبراير 2017 ( وال ) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء 17 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس الشرقية. وجاء في بيان لنادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اقتحمت مدن الخليل وجنين وبيت لحم ورام الله وطوباس وأحياء عدة في القدس الشرقية المحتلة وسط إطلاق كثيف للنيران واعتقلت 17 فلسطينيا. وتشن قوات الاحتلال حملات اعتقال يومية بمدن الضفة الغربية وبلداتها تطال عشرات الفلسطينيين.

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