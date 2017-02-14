وزير المواصلات يجتمع بعدد من مديري الإدارات والجهات التابعة للوزارة .
الثلاثاء ، 14- 02- 2017 - 10:57:00
\nطرابلس 14 فبراير 2017 ( وال ) - اجتمع وزير المواصلات المفوض بحكومة \nالوفاق الوطني المهندس \" ميلاد معتوق \" ووكيل الوزارة \"هشام أبو شكيوات \"\nأمس الاثنين ، برؤساء ومديري المصالح والأجهزة والمراكز التابعة لها .\nوبحسب إدارة التواصل والإعلام بالمجلس فقد تركز الاجتماع، على ضرورة دعم \nالإعلام لإظهار العمل للمواطن في كل أرجاء ليبيا، وذلك في غياب قناة تفسح\nالمجال لكافة أخبار الدولة والجهات التابعة لها. \nوناقش الاجتماع، جدول الأعمال المكون من نقطتين رئيسيتين، وهما مراجعة \nمحضر الاجتماع السابق لعام 2016، وتحضيرات المصالح والأجهزة، والمراكز \nواستعداداتها، وخطط العمل التي تم وضعها لعام 2017. \nوأكد \" معتوق \"، أن الاعتمادات المالية المقررة لعام 2017، تم اعتمادها \nوفي انتظار تسييلها في حسابات الوزارة. \nمن جهتهم، أوضح الرؤساء والمديرون العامون للمصالح والأجهزة والمراكز \nما تم تنفيذه من أعمال وما هو قيد التنفيذ والمشاكل والعراقيل التي تحول \nدون تنفيذ البعض منها سواء أكانت مشاكل مالية، أو أمنية، وذلك لإيجاد \nالآلية الناجحة والمناسبة لتذليل كل تلك الصعاب التي تواجه هذه القطاعات.\nوفي ختام الاجتماع، اتفق السادة الحضور على أن يكون هذا الاجتماع دوريا \nكل شهر ونصف الشهر .\n\n...( وال )...