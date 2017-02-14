نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .

طرابلس 14 فبراير 2017 ( وال ) - نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم الثلاثاء 14 فبراير وفقا لتوقعات المركز الوطني للارصاد الجوية . الساحل من رأس اجدير إلى سرت. السماء صافية إلى قليلة السحب والريح شلوق على طول الساحل بينما يكون براني على زواره وشرقي على سرت هذا اليوم سرعته ما بين (10 - 20) عقدة تصل الى (25)عقدة على ساحل طرابلس و الخمس وإرتفاع الموج يتراوح مابين (1.00-2.25) مترو البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب و درجة حرارة سطح البحر (16) درجة مئوية و الرؤيـة جيدة إلى متوسطة . الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى . السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا على بنغازي والجبل الأخضر والريح بحري على طبرق و شرش الى برانى على باقي الساحل بينما يكون شلوق على الخليج يوم الغد سرعته ما بين (05 - 20)عقدة.إرتفاع الموج يتراوح مابين (0.50-1.50) متر على الخليج و بنغازي بينما ي وراوح مابين (1.75-2.50) متر على باقي الساحل و البحر خفيف الموج علي ساحل الخليج وقليل الاضطراب على باقي الساحل ودرجة حرارة سطح البحر (17) درجة مئوية والرؤيـة جيدة. . ... وال ...