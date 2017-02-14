\\\" معيتيق \\\" يقوم بزيارة إلى مقر وزارة الداخلية للوقوف على المشاكل التي تعيق سير عملها.

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طرابلس 14 فبراير 2017 ( وال ) - قام نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة \

الوفاق الوطني \\\" أحمد معيتيق\\\" أمس الاثنين، بزيارة إلى مقر وزارة \

الداخلية، لبحث جملة من العوائق التي تحول دون سير عمل الوزارة، وأداء \

المهام الموكلة لها في توفير الأمن والأمان ومكافحة الجريمة.\

والتقى \\\"معيتيق \\\" خلال زيارته، كلا من وكيل الوزارة للشؤون العامة، \

ومديري الإدارات والأقسام، والمكاتب، وعدد من المسئولين بها.\

وتجول داخل أروقة الوزارة، واستمع لشروح ضافية حول أداء وزارة الداخلية \

وآلية العمل فيها.\

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...( وال )..