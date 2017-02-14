\\\" معيتيق \\\" يقوم بزيارة إلى مقر وزارة الداخلية للوقوف على المشاكل التي تعيق سير عملها.
الثلاثاء ، 14- 02- 2017 - 10:47:00
\\nطرابلس 14 فبراير 2017 ( وال ) - قام نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة \\nالوفاق الوطني \\\" أحمد معيتيق\\\" أمس الاثنين، بزيارة إلى مقر وزارة \\nالداخلية، لبحث جملة من العوائق التي تحول دون سير عمل الوزارة، وأداء \\nالمهام الموكلة لها في توفير الأمن والأمان ومكافحة الجريمة.\\nوالتقى \\\"معيتيق \\\" خلال زيارته، كلا من وكيل الوزارة للشؤون العامة، \\nومديري الإدارات والأقسام، والمكاتب، وعدد من المسئولين بها.\\nوتجول داخل أروقة الوزارة، واستمع لشروح ضافية حول أداء وزارة الداخلية \\nوآلية العمل فيها.\\n\\n...( وال )..