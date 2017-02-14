الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم الثلاثاء .

طرابلس 14 فبراير 2017 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2017 . ملخص عام. ---------- طقس متقلب مصحوب بارتفاع طفيف في درجات الحرارة على مناطق شمال غرب ليبيا مع رياح نشطة مثيرة للاتربة والغبار على بعض المناطق بينما يبقى الطقس معتدل على مناطق شرق ليبيا . رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة . السماء مغطاة جزئيا بالسحب والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تتحول في المساء الى شرقية فشمالية شرقبة معتدلة الى نشطة السرعة قد تصل على بعض المناطق الى (60) كم/ساعة مثيرة للاتربة والغبار على بعض المناطق خاصة الساحلية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (20 -25) درجة مئوية وتسجل انخفاض طفيف بداية من يوم الغد . سرت - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - الجغبوب. السماء مغطاة جزئياً بالسحب تتكاثر احيانا على بنغازي ومرتفعات الجبل الأخضر والرياح شمالية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على الساحل الممتد من درنة الى اقصى الساحل الشرقي ودرجات الحرارة القصوى تتــــراوح مابين (14-20) درجة مئوية ولاتتجاوز (10) درجة على مرتفعات الجبل الاخضر. الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة . السماء صافية الى قلبلة السحب والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجـات الحـــرارة القصـوى تتـراوح مابين (20-26) درجة مئوية . لكفرة - تازربو - السرير. السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (16-20) درجة مئوية. ... وال ...