\" الثلثي \" : حكومة الوفاق الوطني تراعى المصلحة الوطنية لتوحيد الصف وعدم الزج بالعاصمة في التجاذبات السياسية .



طرابلس 14 فبراير 2017 ( وال ) - أعلن الناطق باسم المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني، \" أشرف الثلثي\"، عدم وجود ما يشير لتوطين المهاجرين غير

الشرعيين بمذكرة التفاهم التي وقعها رئيس المجلس الرئاسي \" فائز السراج\"

مع الجانب الإيطالي مؤخرا.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده أمس الاثنين، بالمركز الصحفي

بديوان رئاسة الوزراء، أن المذكرة تتحدث عن إرجاع المهاجرين غير الشرعيين

إلى بلدانهم بعد تقديم الرعاية الصحية والإنسانية لهم، بالإضافة لتطوير

مراكز الإيواء احترماً لأدميتهم.

وبخصوص زيارة رئيس المجلس الرئاسي \" فائز السراج \" الى تركيا مؤخرا،

أشار إلى أنها تمحورت حول عودة الشركات التركية لاستكمال المشاريع

المتوقفة، وعديد المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

كما أشاد بزيارة النائب \" أحمد امعيتيق\" إلى إيطاليا وحضوره المنتدى

الإقليمي حول تسريع وتيرة التنمية في حوض البحر الأبيض المتوسط وتطوير

آفاق التعاون الاقتصادي المشترك بين أوروبا ودول شمال إفريقيا.

وأثنى على الخطوة التي اتخذها المجلس الرئاسي عن طريق وزارة الخارجية،

والإدارة العامة للجوازات للعمل على افتتاح مكاتب لها في سفارتي تونس

ومصر من أجل تواصل الليبيين المقيمين بالخارج معهما.

كما تطرق \" الثلثي \" ، لفحوى البيان الذي أصدره المجلس الرئاسي خلال

اليومين الماضيين، والذي دان فيه مظاهر التسلح بطرابلس، وإعلان ما يسمى

بالحرس الوطني، مؤكدا أن حكومة الوفاق الوطني تحتكم للغة العقل وتنظر

للمصلحة الوطنية وتستخدم القوى الناعمة مع جميع الأطراف من أجل توحيد

الصف وعدم الزج بالعاصمة طرابلس في التجاذبات السياسية .

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