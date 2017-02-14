\" الثلثي \" : حكومة الوفاق الوطني تراعى المصلحة الوطنية لتوحيد الصف وعدم الزج بالعاصمة في التجاذبات السياسية .
الثلاثاء ، 14- 02- 2017 - 10:38:00
\nطرابلس 14 فبراير 2017 ( وال ) - أعلن الناطق باسم المجلس الرئاسي لحكومة\nالوفاق الوطني، \" أشرف الثلثي\"، عدم وجود ما يشير لتوطين المهاجرين غير \nالشرعيين بمذكرة التفاهم التي وقعها رئيس المجلس الرئاسي \" فائز السراج\" \nمع الجانب الإيطالي مؤخرا.\n وأوضح خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده أمس الاثنين، بالمركز الصحفي \nبديوان رئاسة الوزراء، أن المذكرة تتحدث عن إرجاع المهاجرين غير الشرعيين\nإلى بلدانهم بعد تقديم الرعاية الصحية والإنسانية لهم، بالإضافة لتطوير \nمراكز الإيواء احترماً لأدميتهم.\n وبخصوص زيارة رئيس المجلس الرئاسي \" فائز السراج \" الى تركيا مؤخرا، \nأشار إلى أنها تمحورت حول عودة الشركات التركية لاستكمال المشاريع \nالمتوقفة، وعديد المواضيع ذات الاهتمام المشترك.\n كما أشاد بزيارة النائب \" أحمد امعيتيق\" إلى إيطاليا وحضوره المنتدى \nالإقليمي حول تسريع وتيرة التنمية في حوض البحر الأبيض المتوسط وتطوير \nآفاق التعاون الاقتصادي المشترك بين أوروبا ودول شمال إفريقيا. \n وأثنى على الخطوة التي اتخذها المجلس الرئاسي عن طريق وزارة الخارجية،\nوالإدارة العامة للجوازات للعمل على افتتاح مكاتب لها في سفارتي تونس \nومصر من أجل تواصل الليبيين المقيمين بالخارج معهما.\n كما تطرق \" الثلثي \" ، لفحوى البيان الذي أصدره المجلس الرئاسي خلال \nاليومين الماضيين، والذي دان فيه مظاهر التسلح بطرابلس، وإعلان ما يسمى \nبالحرس الوطني، مؤكدا أن حكومة الوفاق الوطني تحتكم للغة العقل وتنظر \nللمصلحة الوطنية وتستخدم القوى الناعمة مع جميع الأطراف من أجل توحيد \nالصف وعدم الزج بالعاصمة طرابلس في التجاذبات السياسية .\n...( وال )..