اجتماع لمناقشة الصعوبات التى تواجه مديرية الامن بسبها .

سبها 14 فبراير 2017 ( وال ) - بحث الاجتماع الموسع الذى عقد بمديرية الامن بسبها امس الصعوبات والاشكاليات التى تواجه المديرية فى القيام بمهامها المناطة بها في توفير الامن والاسقرار في المنطقة . و ضم الاجتماع أعضاء المجلس البلدى والمسؤلين بالمديرية ورؤساء مراكز الشرطة بالبلدية وتم خلال هذا الاجتماع التأكيد على ضرورة تفعيل النيابات وفتح السجون ورفع الغطاء الاجتماعي عن الخارجين عن القانون وسداد مرتبات الدفعات الاخيرة التي تم تخريجها من قبل المديرية و تفعيل الاجهزة الامنية كافة . ...( وال )...