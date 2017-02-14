كوريا الجنوبية تؤكد 3 حالات إضافية لمرض الحمى القلاعية.

سيول 14 فبراير 2017 (وال) أعلنت كوريا الجنوبية ، اليوم الثلاثاء ، عن 3 حالات إضافية لمرض الحمى القلاعية في وسط البلاد، في الوقت الذي تزداد فيه المخاوف من انتشار الوباء الحيواني على نطاق البلاد. وذكرت وزارة الزراعة ان نتائج الفحوصات في 3 مزارع للأبقار في بلدة بويون بإقليم تشونغ تشيونغ الشمالي التي تبعد نحو 180 كلم جنوب شرق سيئول، جاءت إيجابية للفيروس المعدي وفقا . وكانت الوزارة قد اعلنت عن 9 حالات لمرض الحمى القلاعية منذ أن تم تأكيد أول ظهور للمرض في مزرعة للألبان في نفس الإقليم في يوم 5 فبراير الجاري، ومنها 7 حالات في بوون، وحالة واحدة في كل من إقليمي جولا الشمالي، جنوب غرب البلاد، وكيونغ كي، بضواحي سيول . وفي الأسبوع الماضي ، رفعت الحكومة من مستوى المراقبة إلى أعلى مستوى من اليقظة في نظام مكافحة الأمراض في البلاد وقامت بإغلاق جميع الأسواق التجارية للماشية في جميع أنحاء البلاد مع فرض حظر على حركة الحيوانات حتى 28 فبراير. .. وال..