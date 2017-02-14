وزير خارجية تونس يبحث مع "كوبلر" تطورات الوضع فى ليبيا .

تونس 14 فبراير 2017 (وال) - بحث وزير الخارجية التونسى " خميس الجهيناوى" مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، أمس بتونس ، آخر تطورات الوضع فى ليبيا . وذكرت وكالة الانباء التونسية أن اللقاء تناول المبادرة التونسية والمساعى التى تبذلها تونس بالتنسيق مع دول الجوار الليبى لدفع مسار التسوية السياسية وحث الأشقاء الليبيين بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم على التوصل إلى حل سياسى توافقى يحفظ وحدة ليبيا واستقرارها. من جانبه أشاد كوبلر بالمبادرة التونسية الهادفة إلى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين ودفعهم باتجاه إيجاد حل توافقى ، معبرا عن تفاؤله بالنتائج التى ستفضى إليها ، فى ضوء المؤشرات والبوادر الإيجابية التى تمخضت عنها المشاورات والاتصالات المكثفة الجارية مع دول الجوار. ...( وال ) ...