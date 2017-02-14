مقتل 8 أشخاص في انفجار بمنجم فحم بوسط الصين.الثلاثاء ، 14-02-2017 - 09:12:00

بكين 14 فبراير 2017 (وال) - لقي ثمانية أشخاص مصرعهم اليوم الثلاثاء اثر انفجار وقع في منجم فحم في مقاطعة هونان بوسط الصين. وأوضحت السلطات المحلية أن 29 شخصا كانوا في منجم تسوباو للفحم الواقع بمدينة ليانيوان التي تخضع لمدينة لودي عندما وقع الإنفجار ، مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص ، فيما تم إنقاذ 18 شخصا بمن فيهم مصاب واحد بجروح بينما مازال ثلاثة عمال في عداد المفقودين. يذكر أن منجم الفحم مملوك لشركة تنغفي المحدودة لمنجم الفحم في بلدة دوليشان بمدينة ليانيوان. .. ( وال ) ..

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