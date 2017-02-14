مجلس الأمن يدين تجربة كوريا الشمالية الصاروخية.

نيويورك 14 فبراير 2017 (وال) - دان مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس الإثنين التجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية ، مهددا بيونغ يانغ بـ " أخذ مزيد من التدابير المهمة " بحقها. ووافق أعضاء المجلس الـ 15 بمن فيهم الصين على مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة والذي يؤكد أن التجربة الصاروخية تشكل "انتهاكا خطرا" لقرارات الأمم المتحدة المتصلة بالبرنامجين النووي والصاروخي لكوريا الشمالية. وأكد مجلس الأمن في قراره أن " الوقت حان لمحاسبة كوريا الشمالية ليس بالأقوال وإنما بالأفعال ". وصدر القرار خلال جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن بطلب من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية غداة إطلاق بيونغ يانغ صاروخا بالستيا قطع نحو 500 كيلومتر باتجاه الشرق. .. ( وال ) ..