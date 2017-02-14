البيت الأبيض الامريكي يدرس إصدار مرسوم جديد حول الهجرة.

واشنطن, 14 فبراير 2017 (وال) - أكدت الرئاسة الأمريكية انها تدرس إصدار مرسوم جديدحول الهجرة, وذلك بعد تعليق القضاء الفيدرالي للمرسوم الأول الذي أصدره الرئيسدونالد ترامب في 27 يناير الماضي, حسبما أوردته مصادر إعلامية أمس الإثنين. وقال مستشار الرئاسة الأمريكية,ستيفن ميلر, في تصريح لقناة "فوكس" الإخبارية الأمريكية "ندرس جميع الخيارات المتاحة" على غرار التقدم باستئناف عاجل أمام المحكمة العليا أو إصدار مرسوم جديد. وأكد ميلر دراسة إجراءات إضافية, منددا بشدة بقرار القاضي الفيدرالي الذي علق تنفيذ مرسوم ترامب الأول بشأن الهجرة. وتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي عن احتمال إصدار مرسوم جديد موضحا أنه قد يعلن إجراءات جديدة "الاثنين أو الثلاثاء". وأكد ترامب في تغريدة على موقع "تويتر" أن 72 في المائة من اللاجئين الذين دخلوا الولايات المتحدة بين يومي 3 و11 فبراير الجاري "في ضوء قرار التعطيل من جانب المحكمة" أتوا من البلدان السبعة التي شملها الحظر بموجب المسرسوم السابق وهي ليبيا وإيران والعراق والصومال والسودان وسوريا واليمن. ...( وال ) ...