\\\" السويحلي \\\" يلتقي السفيرة الفرنسية .
الإثنين ، 13- 02- 2017 - 18:39:00
طرابلس 13 فبراير 2017 ( وال ) - التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور \\\"عبدالرحمن السويحلي\\\" ظهر اليوم الإثنين السفيرة الفرنسية لدى ليبيا \\\"بريجيت كرومي\\\" والوفد المرافق لها .\\nوتناول اللقاء آفاق التعاون المشترك بين البلدين، \\nوبحسب المكتب الاعلامي للمجلس فقد جددت السفيرة \\\"كرومي\\\" دعم بلادها للإتفاق السياسي الليبي والمؤسسات المنبثقة عنه، مؤكدةً اعتراف فرنسا بالمجلس الأعلى للدولة منذ تأسيسه كجسم شرعي يؤدي مهامه بالتعاون مع مجلس النواب والمجلس الرئاسي، مُعتبرةً أي أجسام أخرى خارج إطار الإتفاق السياسي أجسامًا موازية وغير مُعترف بها دوليًا.\\nمن جانبه اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة أن محاولة تأسيس ما يُسمى الحرس الوطني تأتي في إطار عرقلة وصول البلاد إلى حالة الإستقرار الأمني والسياسي الدائم، وتقويض جهود التوافق والسلام مؤكدًا أن جميع هذه التحركات والمحاولات ستبوء بالفشل الذريع بسبب رفض الغالبية الساحقة من الشعب الليبي لهذه الممارسات وتأييدهم للوفاق الوطني.\\nكما أكد \\\" السويحلي \\\" انفتاح المجلس الأعلى للدولة على جميع الأطراف واستعداده الدائم لتوسيع دائرة التوافق الوطني بما يحُقق التوازن دون إقصاء وفي إطار الإتفاق السياسي الليبي.\\n\\n...( وال )...