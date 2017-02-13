نتائج مباريات رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.



طرابلس 13 فبراير 2017 (وال)-جاءت نتائج مباريات الدور التمهيدي

(ذهاب) لرابطة الابطال الافريقية لكرة القدم التي جرت أيام الجمعة والسبت

والاحد:



* مباريات الجمعة 10 فبراير.

- كا سي سي أي (اوغندا)- بريميرو دي اغوستو (انغولا) 1 - 0

- شبيبة الساورة (الجزائر) - إينوغو رانجرز (نيجيريا) 1 - 1

* مباريات السبت 11 فبراير:

- كاديوغو (بوركينافاسو) - الشياطين السود (الكونغو) 3 - 0

- أي أس ريال (مالي) - ريفر يونايتد (نيجيريا) 0 - 0

- تاندا (كوت ديفوار) - أي اس فان (النيجر) 3 - 0

- غوري (السينغال) - حورويا (غينيا) 0 - 0

- اف سي يوهانسن (سيراليون) - الفتح الرباطي (المغرب) 1 - 1

- مونانا (الغابون) - فيتالو (بوروندي) 2 - 0

- زاناكو (زامبيا) - أي بي أر (رواندا) 0 - 0

- زيماموتو (زنزيبار) - فيروفيارو دا بيرا (الموزمبيق) 2 - 1

- روايال ليوبار (سوازيلاند) - فيتا كلوب (ج. الكونغو الديمقراطية) 0 - 1

- كنابس (مدغشقر) - تاون شيب رولارز (بوتسوانا) 2 - 1

- سانت لويزيان (لارينيون) - بيدفيست ويتس (جنوب افريقيا) 2 - 1

- ليولي (ليزوتو) - كابس يونايتد (زيمبابوي) 0 - 0

- كوت دور (السيشل) - سان جورج (اثيوبيا) 0 - 2

- توسكر (كينيا) - بور لويس (جزر موريس) 1 - 1

* مباريات الاحد 12 فبراير:

- صوني إيلا نغيما (غينيا الاستوائية)- المريخ (السوداني) 0 - 1

- وا أل ستارز (غانا) - اهلي طرابلس (ليبيا) 1- 3

- نادي نغايا (جزر القمر) - يونغ افريكانز (تنزانيا) 1 -

5

- باراك يونغ كونترولرز (ليبيريا) - الملعب المالي (مالي) 1 - 0

- بورتس أوثوريتي (غامبيا) - سيوي سبورت (كوت ديفوار 1 - 0

- كوتون سبور (الكامرون) - عطبرة (جنوب السودان) 2 - 0

-ليوبار (الكونغو) - لوم (الكامرون) 1 -0

مباريات لقاءات الاياب ستجرى ما بين 17 و 19 فبراير الجاري.

...(وال)....