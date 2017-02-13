وزير المواصلات يجتمع بعدد من مديري الإدارات ومديري الجهات التابعة للوزارة .

طرابلس 13 فبراير 2017 ( وال ) - اجتمع وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق الوطني المهندس \"ميلاد معتوق\" ووكيل الوزارة \"هشام أبو شكيوات\" اليوم الإثنين، برؤساء و مديري المصالح والأجهزة والمراكز التابعة لها .

وبحسب ادارة التواصل والاعلام بالمجلس فقد تركز الاجتماع، على ضرورة دعم الإعلام لإظهار العمل للمواطن في كل أرجاء ليبيا، وذلك في غياب قناة تفسح المجال لكافة أخبار الدولة والجهات التابعة لها.

وناقش الاجتماع، جدول الأعمال المكون من نقطتين رئيسيتين، وهما مراجعة محضر الاجتماع السابق لعام 2016، وتحضيرات المصالح والأجهزة، والمراكز واستعداداتها، وخطط العمل التي تم وضعها لعام 2017.

وأكد \" معتوق \"، أن الاعتمادات المالية المقررة لعام 2017، تم اعتمادها وفي انتظار تسييلها في حسابات الوزارة.

من جهتهم، أوضح الرؤساء والمديرون العامون للمصالح والأجهزة والمراكز ما تم تنفيذه من أعمال وما هو قيد التنفيذ والمشاكل والعراقيل التي تحول دون تنفيذ البعض منها سواء أكانت مشاكل مالية، أو أمنية، وذلك لإيجاد الآلية الناجحة والمناسبة لتذليل كل تلك الصعاب التي تواجه هذه القطاعات.

وفي ختام الاجتماع، اتفق السادة الحضور على أن يكون هذا الاجتماع دوريا كل شهر و نصف الشهر .