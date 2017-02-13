نتائج كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.
الإثنين ، 13- 02- 2017 - 20:22:00
\n طرابلس 13 فبراير 2017 (وال)- جاءت نتائج الدور التمهيدي لكاس \nالاتحاد الافريقي لكرة القدم الدور 64 والتي جرت خلال يومي 11 و12 من شهر\nفبراير الجاري في العديد من الملاعب الافريقية ( مباراة الذهاب ) على \nالنحو التالي:-\n* مباريات السبت 11 فبراير \n - السلام وو (السودان) - رايون سبورت (رواندا) 0 - 4 \n - نجم الكونغو (الكونغو) - راسينغ ميكوميسينغ (غينيا الاستوائية) 2 - 0\n - اورابا يونايتد (بوتسوانا) - مبابان سوالوز (سوازيلاند) 0 -\n1 \n - فايبرز سبور كلوب (اوغندا) - فولكان كلوب موروني (جزر القمر) 0 - 0 \n - نادي الجمارك لنيامي (النيجر) - اتحاد طنجة (المغرب) 1 - 2\n - المغرب الفاسي (المغرب) - نادي رونيسانس ايغلون (الكونغو) 3 - 0 \n - بلاتينيوم ستارز (جنوب افريقيا) - الاتحاد الرياضي دو سونغو \n(الموزمبيق) 1 - 0 \n * مباريات الاحد 12 فبراير: \n - أبيخيس فا دي مفو (الكامرون) - نياري تالي (السينغال) 1 - 0 \n - صونابيل (بوركينافاسو) - سبورتينغ دي غانيوا (كوت ديفوار) 0 - 0 \n- كا في زاد (زامبيا) - نادي نغوزي (بوروندي) 2- 1 \n- إليغو بلوس (مدغشقر) - سوبر سبورت يونايتد (جنوب افريقيا) 0 - 0 \n- نادي بيشام (غانا) - مولودية الجزائر (الجزائر) 2- 1\n- بامبلوموس (موريتانيا) - نغيزي بلاتينيوم ستارز (زيمبابوي) 1 - 1 \n- ايفياني اوباه (نيجيريا) - النادى المصري البور سعيدى (مصر) 1 - 0 \n- نادي الدفاع (اثيوبيا) - يونغ سبورتس اكاديمي باميندا (الكامرون) 1 -\n0 \n - نادي ريسلاف (سيراليون) - ويكي توريستس (نيجيريا) 2 - 0 \nمباريات الاياب ستجري خلال ايام 17 او18 ، او19 فبراير الجاري .\n...(وال)....