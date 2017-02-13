نتائج كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.



طرابلس 13 فبراير 2017 (وال)- جاءت نتائج الدور التمهيدي لكاس

الاتحاد الافريقي لكرة القدم الدور 64 والتي جرت خلال يومي 11 و12 من شهر

فبراير الجاري في العديد من الملاعب الافريقية ( مباراة الذهاب ) على

النحو التالي:-

* مباريات السبت 11 فبراير

- السلام وو (السودان) - رايون سبورت (رواندا) 0 - 4

- نجم الكونغو (الكونغو) - راسينغ ميكوميسينغ (غينيا الاستوائية) 2 - 0

- اورابا يونايتد (بوتسوانا) - مبابان سوالوز (سوازيلاند) 0 -

1

- فايبرز سبور كلوب (اوغندا) - فولكان كلوب موروني (جزر القمر) 0 - 0

- نادي الجمارك لنيامي (النيجر) - اتحاد طنجة (المغرب) 1 - 2

- المغرب الفاسي (المغرب) - نادي رونيسانس ايغلون (الكونغو) 3 - 0

- بلاتينيوم ستارز (جنوب افريقيا) - الاتحاد الرياضي دو سونغو

(الموزمبيق) 1 - 0

* مباريات الاحد 12 فبراير:

- أبيخيس فا دي مفو (الكامرون) - نياري تالي (السينغال) 1 - 0

- صونابيل (بوركينافاسو) - سبورتينغ دي غانيوا (كوت ديفوار) 0 - 0

- كا في زاد (زامبيا) - نادي نغوزي (بوروندي) 2- 1

- إليغو بلوس (مدغشقر) - سوبر سبورت يونايتد (جنوب افريقيا) 0 - 0

- نادي بيشام (غانا) - مولودية الجزائر (الجزائر) 2- 1

- بامبلوموس (موريتانيا) - نغيزي بلاتينيوم ستارز (زيمبابوي) 1 - 1

- ايفياني اوباه (نيجيريا) - النادى المصري البور سعيدى (مصر) 1 - 0

- نادي الدفاع (اثيوبيا) - يونغ سبورتس اكاديمي باميندا (الكامرون) 1 -

0

- نادي ريسلاف (سيراليون) - ويكي توريستس (نيجيريا) 2 - 0

مباريات الاياب ستجري خلال ايام 17 او18 ، او19 فبراير الجاري .

...(وال)....