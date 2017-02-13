\" معيتيق \" يقوم بزيارة الى مقر وزارة الداخلية للوقوف على المشاكل التي تعيق سير عملها.

طرابلس 13 فبراير 2017 ( وال ) - قام نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني \" أحمد معيتيق\" ظهر اليوم الإثنين، بزيارة إلى مقر وزارة الداخلية، لبحث جملة من العوائق التي تحول دون سير عمل الوزارة، وأداء المهام الموكلة لها في توفير الأمن والأمان ومكافحة الجريمة.

والتقى \"معيتيق خلال زيارته، كلا من وكيل الوزارة للشؤون العامة، ومديري الإدارات والأقسام، والمكاتب، وعدد من المسؤولين بها.

وتجول \"معيتيق\"، داخل أروقة الوزارة، واستمع لشروح ضافية حول أداء وزارة الداخلية وآلية العمل فيها.



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