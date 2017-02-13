فريق أواسط كرة القدم بنادى النصر يفوزعلى فريق أواسط نادى الهلال .

بنغازي 13 فبراير 2017 (وال)- تفوق فريق اواسط النصر لكرة القدم مساء يوم أمس الأحد على فريق أواسط الهلال بـ ثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد أن كان متأخراً بهدفين دون رد وسجل للنصر كل من:عزو بنينا وحمزة العيساوي ومحمد قصيبات. دخل المدرب سالم الجلالي إلى المباراة بغيابات واضحة في صفوف اللاعبين الاساسيين بسبب الامتحانات بالإضافة معتبرها فرصة ثمينة لإتاحة الفرصة للاعبين الاحتياطيين والجدد وإكسابهم الخبرة اللازمة تهميداً للدوري المرتقب . شهد الشوط الأول تفوقاً نسبياً لـ أواسط الهلال الذين ترجموه بهدفين انهوا بهما الشوط الأول ,وفي الشوط الثاني رمى المدرب الجلالي بكامل أوراقه فاستبدل عدداً من اللاعبين في مراكز معينة فأعطى حيوية وجدية كاملة ترجمها اللاعبون إلى ثلاثة أهداف لتنتهي المباراة بتفوقهم بثلاثة أهداف مقابل هدفين . يشار إلى أن فريق الأواسط لكرة القدم بنادى النصرخاض سلسلة من المباريات الودية استعداداً لخوض غمار دوري موسم 2016 - 2017 م الذي لم يُعرف له موعد حتى الآن حيث تقابل مع أواسط النجمة في مباراتين فاز في الأولى وتعادل في الثانية وكرر النتيجتين مع أواسط الأخضر أيضاً. (وال )