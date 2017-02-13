نتائج مباريات بطولة دوري الدرجة الأولى لكرة اليد 2016-2017 .

طرابلس 13 فبراير 2017 (وال) - أسفرت مباريات بطولة دوري الدرجة الأولى لكرة اليد للموسم الرياضي 2016-2017 للمجموعتين الأولى والثانية، عن النتائج التالية :. * المجموعة الأولى (الأسبوع العاشر).- الهلال × النصر (28-26) . - الأهلي بنغازي × دارنس (23-22) . - المروج × الكفاح (37-28) . - الكرامة × بنغازي الجديدة (22-20). - النجمة × الأنوار .. توقفت * المجموعة الثانية (الأسبوع السادس). - الاتحاد × الأهلي طرابلس (18-17) . - الشرطة × المشعل (28-22) . - الجزيرة × النجم الريفي (23-23) . - الإشعاع × الصباح (28-22) . ...(وال)...