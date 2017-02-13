غوتيريس: ما حدث مع فياض خسارة لليبيا .
الإثنين ، 13- 02- 2017 - 19:28:00
\n أبوظبي 13 فبراير 2017 ( وال )- أعرب الأمين العام للأمم المتحدة \nأنطونيو غوتيريس، الاثنين، عن \"أسفه الشديد\" من قرار الولايات المتحدة \nمنع رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض من قيادة البعثة السياسية \nللمنظمة الدولية إلى ليبيا.\nوقال غوتيريس في لقاء خاص لـ\"سكاي نيوز عربية\"، على هامش القمة العالمية \nللحكومات في دبي، إن فياض \"الشخص المناسب في الوظيفة المناسبة ,وكان \nسيقوم بعمل جيد في ليبيا بجمع الفاعلين حول حل سياسي وتخطي الأزمة \nالحالية\".\n وأضاف غوتيريس، تعليقا على معارضة الولايات المتحدة تعيين فياض، \nالجمعة الماضية، قائلا إنها تعمل لدعم حليفتها إسرائيل \"أعتقد أنها خسارة\nلعملية السلام في ليبيا وللشعب الليبي\".\n ودعا غوتيريس الفرقاء الليبيين إلى الاجتماع والاتفاق على حل \nسياسي، قائلا: \"رأينا بينهم الكثير من الاختلافات. عليهم أن يجتمعوا \nويجدوا الطريقة المثلى للعمل معا من أجل إيجاد حل\"داعيا الدول المجاورة \nأن تساعد الليبيين على أن يجتمعوا من أجل أن نعطيهم الفرصة الحقيقية \nللسلام\".\n ( وال )