تأجيل موعد إجراء إنتخابات إتحادي الكاراتية والسباحة .

طرابلس 13 فبراير 2017(وال) - قررت لجنة الإشراف على الإنتخابات تأجيل موعد عقد إجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة الاتحاد العام الليبي للكارتية إلى يوم الأربعاء الـ 22 من شهر فبراير الجاري ، بنفس الزمان والمكان السابق . كما قررت تأجيل موعد عقد إجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة الاتحاد العام الليبي للسباحة والغوص إلى يوم الخميس الـ 23 من شهر فبراير الجاري، بنفس الزمان والمكان السابق . وجاء هذا التأجيل بسبب ظروف توقف حركة الطيران بين مطاري معيتيقة في الموعد المحدد لسفر الأعضاء لحضور إجراء الإنتخابات . ...(وال)...