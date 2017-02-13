تأجيل موعد إجراء إنتخابات إتحادي الكاراتية والسباحة .الإثنين ، 13-02-2017 - 19:17:00

طرابلس 13 فبراير 2017(وال) - قررت لجنة الإشراف على الإنتخابات تأجيل موعد عقد إجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة الاتحاد العام الليبي للكارتية إلى يوم الأربعاء الـ 22 من شهر فبراير الجاري ، بنفس الزمان والمكان السابق . كما قررت تأجيل موعد عقد إجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة الاتحاد العام الليبي للسباحة والغوص إلى يوم الخميس الـ 23 من شهر فبراير الجاري، بنفس الزمان والمكان السابق . وجاء هذا التأجيل بسبب ظروف توقف حركة الطيران بين مطاري معيتيقة في الموعد المحدد لسفر الأعضاء لحضور إجراء الإنتخابات . ...(وال)...

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