سيول تستعد لاطلاق صاروخ بالستي.

سيول 13 فبراير 2017 (وال) - تدرس الحكومة والسلطات العسكرية في كوريا الجنوبية إجراء اختبار بالذخيرة الحية لصاروخ "هيونمو" الباليستي الذي دخل الخدمة بالجيش الكوري الجنوبي, وذلك بعد إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بالستي جديد أمس الأحد . وأوردت وكالة الانباء الكورية اليوم الاثنين, أن سيول "تدرس أيضا إجراء تدريبات عسكرية مشتركة كبيرة الحجم مع الولايات المتحدة في غضون شهر أبريل المقبل, لتوجيه تحذير قوي ضد إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بالستي وتهديدها بإطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات". وأوضح مصدر رفيع المستوى بالحكومة الكورية الجنوبية, اليوم, أن الحكومة "بصدد إطلاق صاروخ بالستي من طراز /هيونمو/, والكشف عن مشاهد الإطلاق, وتقديم موعد اختبار بالذخيرة الحية لصاروخ جو-أرض بعيد المدى موجه بدقة , وذلك لإظهار عزمها معاقبة كوريا الشمالية". وقال المصدر, إن "الحكومة تدرس أيضا الكشف عن مشاهد إطلاق تجريبي لصاروخ بالستي يبلغ مداه 800 كيلومتر". وكان الجيش قد أجرى تجاربا لإطلاق هذا الصاروخ بنجاح, ويهدف إلى استكمال تطويره ونشره خلال العام الجاري. وأضاف المصدر, إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة (تراجعان عدة تدابير ردا على إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بالستي وتهديدها بإطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات, على رأسها إجراء تدريبات عسكرية مشتركة كبيرة الحجم".