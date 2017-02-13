استنفار في الأقصى لمنع الاحتلال الاسرائيلي من إدخال غرفة متنقلة للمسجد.

القدس المحتلة 13 فبراير 2017 (وال) - شهد المسجد الأقصى المبارك منذ ساعات فجر اليوم الاثنين حالة استنفار بين المصلين وحراس المسجد لمنع أي محاولة جديدة لشرطة الاحتلال الاسرائيلي لإدخال غرفة متنقلة لاستخدامها في المسجد. وكان مصلون وحراس المسجد الأقصى تصدوا لمحاولات شرطة الاحتلال إدخال غرفة متنقلة إلى المسجد الأقصى من باب المغاربة عصر ومساء أمس الاحد وأغلق المصلون والحراس أبواب المسجد لمنع إدخالها. والغرف المتنقلة هي مظلات تستخدمها شرطة الاحتلال للحماية من الأمطار في الشتاء. وقالت دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية في القدس على لسان مدير الإعلام فيها فراس الدبس إن شرطة الاحتلال حاولت عصر أمس إدخال الغرفة المتنقلة وعاودت الكرة في المساء وهددت بكسر الأقفال في حال التصدي للعملية لكن حراس المسجد أصروا على بقاء الغرفة خارج أبواب المسجد. وفي سياق آخر واصلت مجموعات من المستوطنين اليوم اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى بدعم قوات الاحتلال. وقالت مصادر فلسطينية ان المستوطنين نفذوا جولات مشبوهة في المسجد وتلقوا شرحا عن أسطورة الهيكل المزعوم من قبل مرشدين وحاخامات وتصدى مصلون لهذه الاقتحامات بهتافات التكبير الاحتجاجية.