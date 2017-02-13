الصين تعارض ب"شدة" التصريحات الامريكية-اليابانية بشأن جزر دياويو المتنازع عليها.

بكين, 13 فبراير2017 (وال) - أعربت الصين, اليوم الاثنين, عن معارضتها الشديدة للتصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة واليابان التي تم خلالها "التأكيد على أن معاهدة الامن الامريكية-اليابانية تشمل جزر دياويو" المتنازع عليها و التى تقع فى بحر الصين الشرقي. ونقلت مصادر إعلامية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية قنغ شوانغ, اليوم الإثنين " أعربت الصين عن قلقها الشديد ومعارضتها القوية للتصريحات المتعلقة بجزر دياويو من جانب اليابان والولايات المتحدة" مضيفا "نعارض بشدة طلب اليابان تصديق الولايات المتحدة على حقها غيرالقانوني تحت اسم معاهدة الامن الامريكية-اليابانية." وأضاف قنغ قائلا أن "جزر دياويو والجزر التابعة لها من الأراضي المتأصلة للصين. ومهما قال أو فعل أي شخص فإن حقيقة ان جزر دياويو تابعة للصين لا يمكن تغييرها." واضاف "الصين لن تحيد عن تصميمها وستحافظ على السيادة الوطنية وسلامة اراضيها." مشيرا إلى أنه "يتعين على اليابان والولايات المتحدة التحدث والتصرف بدقة وحذر والتوقف عن اصدار بيانات زائفة من أجل تجنب تعقيد قضايا معنية والتأثير على السلام والاستقرار الاقليميين". وتأتي هذه التصريحات ردا على بيان امريكي-ياباني مشترك صدر خلال نهاية الأسبوع بعد اجتماع رئيس الوزراء اليابانى شينزو ابى مع الرئيس الامريكى دونالد ترامب فى واشنطن حيث اعتبر البيان أن المادة الخامسة من معاهدة الامن الامريكية-اليابانية تغطي جزر دياويو. وتحدث البيان المشترك أيضا عن بناء الصين على الحيد البحري فى بحر الصين الجنوبى. وقال قنغ ان بناء الصين على جزرها "يتفق تمام مع سيادة الصين ولا علاقة لذلك بالعسكرة." وذكر قنغ ان "السبب الرئيسي للعسكرة فى بحر الصين الجنوبى هو أن بعض الدول ارسلت الطائرات والسفن لاظهار القوة العسكرية أو زرع اسفين بين الدول فى المنطقة", مشيرا إلى أن الصين ملتزمة بحل الخلافات مع الدول المعنية مباشرة بطريقة سلمية والحفاظ على الاستقرار فى المنطقة مع دول الاسيان. كما حث قنغ الولايات المتحدة واليابان "على النظر إلى قضية بحر الصين الجنوبى بموضوعية ومنطقية وعمل المزيد للاسهام فى السلام والاستقرار فى بحر الصين الجنوبي."