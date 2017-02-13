الأمم المتحدة تشرع في إرسال الدعوات لأطراف الصراع السوري للمشاركة في مفاوضات جنيف المقبلة.

نيويورك(الأمم المتحدة) 13 فبراير 2017 (وال) - شرعت الأمم المتحدة اليوم الإثنين في إرسال الدعوات لأطراف النزاع السوري للمشاركة في مفاوضات جنيف حول سوريا المقررة يوم 20 فبراير الجاري. وقالت المتحدثة الرسمية باسم المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا, ستافان دي ميستورا, أن مكتبه وجه حوالي 20 دعوة لمختلف قوى المعارضة, للمشاركة في مؤتمر جنيف الخاص بتسوية الأزمة السورية, مضيفة أن الدعوات الأخرى تقع حاليا "قيد عملية الإرسال". وكانت الأمم المتحدة قد أكدت, أمس الأحد, مشاركتها في الاجتماع المقبل بشأن تسوية الأزمة السورية الذي سيعقد في العاصمة الكازاخستانية "أستانا" يومي 15 و 16 من الشهر الجاري. وكانت وزارة خارجية كازاخستان, قد دعت من قبل ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة والمبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا, لجولة جديدة من محادثات السلام التي تعقد برعاية روسيا وتركيا وإيران منتصف الشهر الجاري في العاصمة "أستانا".