أبو الغيط يدعو لتعزيز التكامل العربي وتحقيق التنمية المستدامة لدول المنطقة.

القاهرة 13 فبراير 2017 (وال) - أكدأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أهمية إيجاد "قوة عربية خلاقة" قادرة على تجاوز ما أنتجتهالنزاعات والتحديات التي تواجه المنطقة من سلبيات ، داعيا إلى تكامل المؤسسات العربية مع بعضها البعض لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة. وقال أبو الغيط في كلمته اليوم الاثنين بالقاهرة خلال افتتاح ملتقى المنظمات العربية المتخصصة لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 "إن الواقع العربي الحالي والذي يشهد تصاعدا في النزاعات والعنف والإرهاب يبرز الحاجة لإعادة الأمل في المستقبل للشعوب العربية ولاستعادة السلم والأمن للمجتمعات كمطلب رئيسي للتنمية يصعب بدونه الارتقاء بمستويات المعيشة للمواطن العربي". واضاف ابو الغيط في الملتقى الذي تنظمه الأمانة العامة للجامعة (إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي وإدارة المنظمات العربية والاتحادات العربية) بالتعاون مع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والمنظمة العربية للتنمية الإدارية أن الأمر يستلزم أيضا أهمية إيجاد طرق جديدة ومبتكرة لتمويل التنمية المستدامة مع إدراج مفاهيم متطورة لتمكين المرأة والشباب في إطار خطط التنمية الوطنية. ويناقش الملتقى تعميق مفهوم التنمية المستدامة من خلال العمل بالتنسيق والتكامل بين التخصصات المختلفة داخل المنظمة الواحدة وبناء برامج ومشاريع إقليمية مع الشركاء الدوليين و الإقليميين على أن يتم رفع نتائج ومخرجات هذا الملتقى إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته ال (99) من أجل وضع آليات التنفيذ والمتابعة اللازمة لتلك النتائج . ويشارك في الملتقى المدراء العامون للمنظمات العربية المتخصصة وكذلك أعضاء نقاط الاتصال المعنيين بمجالات التنمية المستدامة لدى المنظمات العربية المتخصصة الى جانب ممثلين عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسياو برنامج الأمم المتحدة الانمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والبنك الدولي وذلك لاستعراض فرص التعاون والشراكة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.