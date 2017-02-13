اجتماع طارىء لمجلس الامن اليوم بشأن اطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي.

نيويورك (الامم المتحدة) 13 فبراير 2017 (وال)- اعلنت البعثة الاوكرانية في الامم المتحدة الاحد ان مجلس الامن الدولي سيعقد اجتماعا طارئا الاثنين للبحث في اطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بالستي. وقالت البعثة التي تتولى رئاسة المجلس حاليا ان الاجتماع سيبدأ عند الساعة 00 17 (00 22 ت غ) من الاثنين. وكانت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية طلبت الاحد عقد هذا الاجتماع لمناقشة هذه التجربة الصاروخية. وقال متحدث باسم البعثة الاميركية في الامم المتحدة ان "الولايات المتحدة وكذلك اليابان وكوريا الجنوبية طلبت مشاورات عاجلة بشأن اطلاق جمهورية كوريا الشمالية صاروخا بالستيا في 12 فبراير". وكانت كوريا الشمالية اعلنت الاثنين انها اختبرت "بنجاح" صاروخا بالستيا جديدا .