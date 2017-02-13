اليمن: الفرق الطبية لمنظمة الصحة العالمية في حالة تأهب قصوى لمساعدة النازحين من الحديدة.

جنيف 13 فبراير 2017(وال)-أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الإثنين ان فرقها فى حالة تأهب قصوى لمساعدة النازحين من الحديدة باليمن. وافاد بيان للمنظمة اليوم الاثنين ان فرقها انتشرت فى محافظة الحديدة لتوفير خدمات الرعاية الصحية الأولية للنازحين الجدد وكذلك الرعاية للصدمات وتقديم الأدوية والمستلزمات إلى المرافق الصحية فى عدة مناطق بالمحافظة. وقال نافيو زاجاريا القائم بأعمال ممثل منظمة الصحة العالمية فى اليمن ان مئات العائلات اليمنية وجدت نفسها بلا مأوى والكثير منهم فى حاجة إلى الرعاية الصحية فى وقت يستمر تدفق النازحين فى محافظة الحديدة. واشار إلى أن فرق المنظمة فى حالة تأهب قصوى للعمل على تلبية احتياجات هؤلاء بمن فيهم النساء والاطفال وكبار السن والذين هم اكثر الفئات ضعفا وعرضة للخطر إذا ما تعرضوا لمخاطر صحية تهدد حياتهم. واشارت المنظمة إلى ضعف المرافق الصحية فى المناطق التى نزح إليها هؤلاء إضافة إلى زيادة العبء على المجتمعات المضيفة مضيفة أنه تمت استضافة العديد من الأسر فى مساكن ضيقة فى حين أن أخرين يعيشون فى المبانى الخالية والمساحات المفتوحة. وحذرت المنظمة الدولية من أن النازحين الجدد هم عرضة بشكل متزايد لعدوى أمراض الجهاز التنفسى والأمراض الجلدية و الالتهاب الرئوى,و نوهت إلى انه تم بالفعل تسجيل بعض حالات الكوليرا فى الحديدة . وأوضحت أن التدفق الجديد للنازحين قد يؤدى إلى تفاقم المشكلة خاصة مع محدودية المياه. وذكرت المنظمة ان خطر الملاريا كذلك يهدد النازحين بسبب انتشار البعوض فى المناطق التى تمت استضافتهم فيها وكذلك حمى الضنك مشيرة إلى أنها سلمت إمدادات إلى المرافق الصحية العاملة بالمنطقة لتغطية احتياجات الرعاية الصحية الأولية لحوالى 20 الف شخص لمدة 3 شهور كما عملت على توفير الرعاية الطبية للمدنيين المصابين وعبر نشر فريق جراحى بمستشفى "هايس" فى الحديدة.