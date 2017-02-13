اليابان تطالب الصين "بالضغط" على كوريا الشمالية للتخلى عن برنامجها الصاروخي.

طوكيو, 13 فبراير 2017 (وال) - أكدت الحكومة اليابانية, اليوم الإثنين, أنها ستواصل مطالبة الصين بممارسة "ضغوط" على كوريا الشمالية, للتخلي عن برامج تطوير أسلحتها النووية والصاروخية, وذلك عقب أحدث تجربة صاروخية لبيونغ يانغ أمس الاحد. وقال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية إن "دور الصين مهم للغاية في التعامل مع القضية الكورية الشمالية" , مضيفا "سنواصل مطالبة الصين بالتعامل على نحو بناء, باعتبارها عضوا مسؤولا في مجلس الأمن الدولي". وأوضح أن تجارة الصين تمثل نحو 90 بالمئة من حجم التجارة الدولية لكوريا الشمالية, فضلا عن كونها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي. وسيعقد مجلس الامن الدولي اجتماعا طارئا اليوم الاثنين للبحث في اطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بالستي. وكانت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية طلبت الاحد عقد هذا الاجتماع لمناقشة هذه التجربة الصاروخية.