المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يحذر من تنامي الاعتداءات الإسرائيلية على مقدسات المسلمين.

رام الله (الضفة الغربية) 13 فبراير 2017 (وال) - حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية, خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد أحمد حسين, اليوم الإثنين, من تصاعد وتيرة اعتداءات سلطات الاحتلال على مقدسات المسلمين. ونقلت مصادر إعلامية عن بيان للمفتي العام الفلسطيني, أكد فيه أن ذلك يعد تعديا صارخا على حرمة مقدسات المسلمين. وأوضح أن "هذا الإجراء سبق بمحاولات لتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا بين المسلمين والمستوطنين الإسرائيليين". وأضاف أن "المساس بالعقائد والدين وأماكن العبادة والمقدسات هو مساس بالأمن والسلم والقيم الدينية والأخلاقية في الكون كله", مطالبا أبناء الشعب الفلسطيني ب"بذل مزيد من الثبات والرباط وشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك, ففي ذلك الثواب والعزة", مؤكدا أن المسجد الأقصى سيبقى شامخا وعامرا بالإسلام والمسلمين. ودعا بالمناسبة, المصلين من أهل القدس والداخل الفلسطيني وكل من يستطيع الوصول إلى الأقصى إلى "تكثيف شد الرحال إليه, للتعبير عن إصرار المسلمين على التمسك بمسجدهم الأقصى إلى أن يرث الله الأرض وما عليها".