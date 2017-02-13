تركيا تسعى إلى إقامة منطقة آمنة موسعة داخل سوريا (أردوغان).

اسطنبول (تركيا), 13 فبراير 2017 (وال)- أكدت تركيا أنها تهدف, من خلال عملياتها العسكرية, إلى إقامة منطقة آمنة موسعة داخل سوريا, حسبما أوردته وسائل إعلام تركية اليوم الإثنين. والرئيس التركي رجب طيب إردوغان, اليوم الاثنين, في خطاب له في البحرين بثه التلفزيون التركي, إن بلاده تستهدف من خلال عملياتها العسكرية "إقامة منطقة آمنة موسعة داخل سوريا لتشمل بلدتي الرقة ومنبج بعد طرد تنظيم (داعش) من الباب, معربا عن أمله في أن يتم ذلك بالتعاون مع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. وأضاف إردوغان أن مساحة المنطقة الآمنة المزمعة ستتراوح بين أربعة آلاف وخمسة آلاف كيلومتر وستتطلب منطقة لحظر الطيران.