اوغندا تحصل على ( 7ر4 ) مليون دولار من الاتحاد الأوروبي للاستقرار ووقف الهجرة .

كمبالا 13 فبراير 2017 ( وال ) - حصلت اوغندا على ( 7ر4 ) مليون دولار من الاتحاد الأوروبي من قيمة المنح المقدمة والبالغة ( 96ر1 ) مليار دولار , للاستقرار ووقف الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا . وذكرت مصادر اعلامية اليوم أن التمويل يقدم من قبل الصندوق الاستئماني التابع للاتحاد الأوروبي المخصص للاستقرار ووقف الهجرة غير الشرعية , من خلال تعزيز الصمود والتصدي للتهجير القسري للأشخاص في أفريقيا , وتعزيز الفرص الاقتصادية والأمن والتنمية , مشيرة إلى ان البرلمان الأوروبي وافق على هذه الأموال في نوفمبر 2015 . وحسب المنظمة الدولية للهجرة , فإن اريتريا ونيجيريا تتصدر قائمة الدول الأفريقية التي يهاجر مواطنوها إلى أوروبا , بينما تستفيد من المنح كل الاحياء الفقيرة بضواحي العاصمة كمبالا. وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن "العديد من الأشخاص ينتقلون من المناطق الحضرية في شرق أفريقيا , ويستقرون في الأحياء الفقيرة , حيث يبحثون عن فرص عمل اقتصادية, وفي ظل التدفق تلوح القضايا الأمنية في الأفق , ولهذا يتم استخدام جزء من المنح في تمويل الشرطة المجتمعية وبناء الثقة العامة". ...( وال )...