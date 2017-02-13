تقارير صحفية : ازدياد أعداد اللاجئين والمهاجرين إلى المكسيك .

مكسيكو سيتي 13 فبراير 2017 ( وال ) - تحدثت تقارير صحفية امريكية عن تزايد ملحوظ شهدت المكسيك في أعداد المهاجرين إلى أراضيها بدلا من الولايات المتحدة . وأشارت التقارير إلى أن الولايات المتحدة كانت سابقا " الوجهة " للمهاجرين الفارين من الفقر والاضطرابات السياسية والعنف والكوارث الطبيعية" في أمريكا اللاتينية . وذكرت أن الكثير من المهاجرين يفضلون البقاء في المكسيك بسبب تزايد صعوبة عبور الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة ولسهولة الحصول على إقامة شرعية في المكسيك مقارنة بالولايات المتحدة". واشارت التقارير الصحفية إلى تصريحات وقرارات الرئيس الامريكي دونالد ترامب إلى أن الولايات المتحدة " لم تعد ترحب بالمهاجرين " ما دفع العديد من الأمريكيين اللاتينيين إلى البقاء في المكسيك. وقد ازدادت أعداد طالبي اللجوء للمكسيك في عام 2016 بحوالي ثلاثة أضعاف عما كان عليه في 2015 وفقا للإحصائيات الصادرة عن الحكومة المكسيكية. وتوقع مسؤولون في الأمم المتحدة أن تستقبل المكسيك أكثر من 20 ألف مهاجر في العام الحالي . ...( وال )....